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Как забрать документы из ЦОНа через постамат: пошаговая инструкция

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 09:55 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 17 июля 2025 года, предоставили важную информацию для тех, кто хочет забрать готовые документы из центра обслуживания населения (ЦОНа) через постамат, сообщает Zakon.kz.

C интересным вопросом к специалистам обратился один из жителей страны. Звучал он следующим образом:

"Я хочу забрать готовые документы из ЦОНа через постамат? Что мне для этого нужно?"

В "Правительстве для граждан" поспешили с ответом:

"При оформлении услуги в ЦОНе вам необходимо дать согласие на получение готового документа в постамате. После получения SMS о готовности документа забрать его необходимо в течение трех дней".

Ранее казахстанцам напомнили о важности своевременного оформления всех необходимых документов для отпуска, включая заграничный паспорт для ребенка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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