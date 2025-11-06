Рамазан-2026, Ораза и Курбан айт: опубликован календарь мусульманских праздников в Казахстане
Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) утвердил расписание религиозных дней на следующий год, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 6 ноября 2025 года, стало известно из сайта ДУМК.
Согласно календарю, в 2026 году Священный месяц Рамазан начнется 19 февраля, а Кадыр тун (Ночь предопределения) будет с 16 на 17 марта.
Праздник Ораза айт в следующем году будут отмечать 20 марта, а первый день Курбан айта выпал на 27 мая.
В ДУМК отметили, что календарь создан на основе информации от международных центров астрономических исследований и что в зависимости от новолуния дни религиозных праздников могут быть перенесены.
О том, каким был календарь мусульманских праздников на 2025 год, можете узнать здесь.
