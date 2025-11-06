#Народный юрист
Общество

Рамазан-2026, Ораза и Курбан айт: опубликован календарь мусульманских праздников в Казахстане

Мусульманство, ислам, мусульмане, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 18:40 Фото: freepik
Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) утвердил расписание религиозных дней на следующий год, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 ноября 2025 года, стало известно из сайта ДУМК.

Согласно календарю, в 2026 году Священный месяц Рамазан начнется 19 февраля, а Кадыр тун (Ночь предопределения) будет с 16 на 17 марта.

Праздник Ораза айт в следующем году будут отмечать 20 марта, а первый день Курбан айта выпал на 27 мая.

Фото: muftyat.kz

В ДУМК отметили, что календарь создан на основе информации от международных центров астрономических исследований и что в зависимости от новолуния дни религиозных праздников могут быть перенесены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 18:40
Священный месяц Рамазан: как правильно держать пост и что нельзя делать

О том, каким был календарь мусульманских праздников на 2025 год, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
