"Это знак!": уникальные кадры с лебедями на Кольсайских озерах восхитили Казнет
Фото: Instagram/vkadre_kz
Казахстанский тревел-блогер и видеограф Анзор Гасаев отправился в Алматинскую область, чтобы снять заснеженные Кольсайские озера, и запечатлел удивительную картину, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 6 ноября, в своем Instagram он опубликовал видео, на котором рассказал, что снимал озера, как вдруг рядом с ним на воду сели два лебедя.
"На зеркальной глади озера Кольсай плывут белоснежные лебеди, словно ожившая сказка", – подписал Анзор кадры с попозировавшими ему лебедями.
Стоит отметить, что в Сети нет упоминаний о том, что когда-то ранее на Кольсайских озерах замечали лебедей.
Эта сцена восхитила казахстанцев. А кто-то из подписчиков видеографа увидел в явлении лебедей особый знак.
- Лебедь-кликун, краснокнижный. Отличные кадры.
- Первый раз увидел лебедя на Кольсае, – оставил комментарий другой известный в Казахстане видеограф Адилет Рахметолла.
- Красотааа...
- Потрясающе!
- 100% это хороший знак.
- Как будто не настоящие, нереально красиво.
- Природа тебя любит. Даже лебеди приплыли тебе позировать.
- Красавчик, белые лебеди – это к хорошему.
- Это просто невероятно.
- Хорошая примета, к женитьбе.
- Женишься скоро, природа сама говорит!
- Может, встретите свою половину. Даже лебеди вместе.
- Боже, это точно как из сказки.
Еще одному казахстанскому видеографу удалось сделать уникальные кадры в горах Алматы – двое оленей наблюдали сверху за городской суетой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript