"Это знак!": уникальные кадры с лебедями на Кольсайских озерах восхитили Казнет

Казахстанский тревел-блогер и видеограф Анзор Гасаев отправился в Алматинскую область, чтобы снять заснеженные Кольсайские озера, и запечатлел удивительную картину, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 6 ноября, в своем Instagram он опубликовал видео, на котором рассказал, что снимал озера, как вдруг рядом с ним на воду сели два лебедя.

"На зеркальной глади озера Кольсай плывут белоснежные лебеди, словно ожившая сказка", – подписал Анзор кадры с попозировавшими ему лебедями.

Стоит отметить, что в Сети нет упоминаний о том, что когда-то ранее на Кольсайских озерах замечали лебедей.

Эта сцена восхитила казахстанцев. А кто-то из подписчиков видеографа увидел в явлении лебедей особый знак.

Лебедь-кликун, краснокнижный. Отличные кадры.

Первый раз увидел лебедя на Кольсае, – оставил комментарий другой известный в Казахстане видеограф Адилет Рахметолла.

Красотааа...

Потрясающе!

100% это хороший знак.

Как будто не настоящие, нереально красиво.

Природа тебя любит. Даже лебеди приплыли тебе позировать.

Красавчик, белые лебеди – это к хорошему.

Это просто невероятно.

Хорошая примета, к женитьбе.

Женишься скоро, природа сама говорит!

Может, встретите свою половину. Даже лебеди вместе.

Боже, это точно как из сказки.

