Общество

"Это знак!": уникальные кадры с лебедями на Кольсайских озерах восхитили Казнет

коллаж с лебедями на Кольсае, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 12:10 Фото: Instagram/vkadre_kz
Казахстанский тревел-блогер и видеограф Анзор Гасаев отправился в Алматинскую область, чтобы снять заснеженные Кольсайские озера, и запечатлел удивительную картину, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 6 ноября, в своем Instagram он опубликовал видео, на котором рассказал, что снимал озера, как вдруг рядом с ним на воду сели два лебедя.

"На зеркальной глади озера Кольсай плывут белоснежные лебеди, словно ожившая сказка", – подписал Анзор кадры с попозировавшими ему лебедями.

Стоит отметить, что в Сети нет упоминаний о том, что когда-то ранее на Кольсайских озерах замечали лебедей.

Эта сцена восхитила казахстанцев. А кто-то из подписчиков видеографа увидел в явлении лебедей особый знак.

  • Лебедь-кликун, краснокнижный. Отличные кадры.
  • Первый раз увидел лебедя на Кольсае, – оставил комментарий другой известный в Казахстане видеограф Адилет Рахметолла.
  • Красотааа...
  • Потрясающе!
  • 100% это хороший знак.
  • Как будто не настоящие, нереально красиво.
  • Природа тебя любит. Даже лебеди приплыли тебе позировать.
  • Красавчик, белые лебеди – это к хорошему.
  • Это просто невероятно.
  • Хорошая примета, к женитьбе.
  • Женишься скоро, природа сама говорит!
  • Может, встретите свою половину. Даже лебеди вместе.
  • Боже, это точно как из сказки.

Еще одному казахстанскому видеографу удалось сделать уникальные кадры в горах Алматы – двое оленей наблюдали сверху за городской суетой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Уникальное видео – олененок впервые вышел к человеку на Кольсайских озерах
15:16, 19 июня 2025
Уникальное видео – олененок впервые вышел к человеку на Кольсайских озерах
Редкий кадр с бурым медведем запечатлела фотоловушка в заснеженном нацпарке "Кольсайские озера"
10:24, 12 мая 2025
Редкий кадр с бурым медведем запечатлела фотоловушка в заснеженном нацпарке "Кольсайские озера"
Казахстанский видеограф показал цветение рапсовых полей в Катон-Карагае
17:10, 08 июля 2024
Казахстанский видеограф показал цветение рапсовых полей в Катон-Карагае
