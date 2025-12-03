#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
События

Зимнее чудо: на Кольсайских озерах зацвели одуванчики

одуванчик, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 10:24 Фото: pexels
В Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Кольсайские озера" в конце ноября расцвели одуванчики, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в нацпарке 3 декабря, цветущее растение обнаружил государственный инспектор лесного хозяйства Курметы 29 ноября 2025 года.

"В ходе природоохранных наблюдений на территории заповедника Курметы был зафиксирован ареал произрастания первоцвета. Съемки проводились на солнечной стороне ущелья Кудыргы", – говорится в описании.

При этом в горах нацпарка уже выпал снег.

В сентябре в Алматы расцвета "звезда любви и прощания".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Редкий кадр с бурым медведем запечатлела фотоловушка в заснеженном нацпарке "Кольсайские озера"
10:24, 12 мая 2025
Редкий кадр с бурым медведем запечатлела фотоловушка в заснеженном нацпарке "Кольсайские озера"
Уникальное видео – олененок впервые вышел к человеку на Кольсайских озерах
15:16, 19 июня 2025
Уникальное видео – олененок впервые вышел к человеку на Кольсайских озерах
На Кольсае зафиксировали редкий момент охоты туркестанской рыси
16:32, 25 ноября 2024
На Кольсае зафиксировали редкий момент охоты туркестанской рыси
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: