Зимнее чудо: на Кольсайских озерах зацвели одуванчики

В Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Кольсайские озера" в конце ноября расцвели одуванчики, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в нацпарке 3 декабря, цветущее растение обнаружил государственный инспектор лесного хозяйства Курметы 29 ноября 2025 года.

"В ходе природоохранных наблюдений на территории заповедника Курметы был зафиксирован ареал произрастания первоцвета. Съемки проводились на солнечной стороне ущелья Кудыргы", – говорится в описании.

При этом в горах нацпарка уже выпал снег.

