#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Общество

Кому могут запретить въезд в Казахстан, рассказали в МВД

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 13:11 Фото: gov.kg
В МВД Казахстана рассказали, в каких случаях принимаются меры по ограничению въезда на территорию страны, сообщает Zakon.kz.

В ответ на запрос Zakon.kz в ведомстве сообщили, что при проведении проверочных мероприятий сотрудники миграционной полиции обращают внимание на обстоятельства, которые могут свидетельствовать о потенциальной угрозе со стороны иностранных граждан.

В частности, въезд может быть запрещен:

  • при неоднократных нарушениях законодательства Казахстана, включая административные и уголовные правонарушения;
  • при наличии сведений о причастности лица к экстремистской или террористической деятельности;
  • за участие в действиях, направленных на подрыв общественного порядка, межнационального согласия или конституционного строя.

Решение о недопуске иностранных граждан принимается в соответствии со статьей 48 "Основания для отказа иммигранту во въезде в Республику Казахстан" Закона РК "О миграции населения".

По данным МВД, за 10 месяцев 2025 года сотрудниками органов внутренних дел:

  • из страны выдворено более 14 тыс. иностранных граждан,
  • срок пребывания сокращен в отношении около 17 тыс. лиц.

22 июля 2025 года и.о. министра внутренних дел Бауржан Аленов сообщил, что власти дополнительно прорабатывают вопрос введения в КоАП административной ответственности за нарушение порядка регистрации иностранцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В МВД рассказали, кому запретят въезд в Казахстан
11:18, 11 апреля 2024
В МВД рассказали, кому запретят въезд в Казахстан
Грузовикам могут запретить въезд в Астану
16:54, 12 сентября 2024
Грузовикам могут запретить въезд в Астану
Казахстанцам могут запретить въезд в Россию за многократные нарушения ПДД
15:15, 12 сентября 2025
Казахстанцам могут запретить въезд в Россию за многократные нарушения ПДД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: