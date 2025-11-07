Кому могут запретить въезд в Казахстан, рассказали в МВД

В МВД Казахстана рассказали, в каких случаях принимаются меры по ограничению въезда на территорию страны, сообщает Zakon.kz.

В ответ на запрос Zakon.kz в ведомстве сообщили, что при проведении проверочных мероприятий сотрудники миграционной полиции обращают внимание на обстоятельства, которые могут свидетельствовать о потенциальной угрозе со стороны иностранных граждан.

В частности, въезд может быть запрещен:

при неоднократных нарушениях законодательства Казахстана, включая административные и уголовные правонарушения;

при наличии сведений о причастности лица к экстремистской или террористической деятельности;

за участие в действиях, направленных на подрыв общественного порядка, межнационального согласия или конституционного строя.

Решение о недопуске иностранных граждан принимается в соответствии со статьей 48 "Основания для отказа иммигранту во въезде в Республику Казахстан" Закона РК "О миграции населения".

По данным МВД, за 10 месяцев 2025 года сотрудниками органов внутренних дел:

из страны выдворено более 14 тыс. иностранных граждан,

срок пребывания сокращен в отношении около 17 тыс. лиц.

22 июля 2025 года и.о. министра внутренних дел Бауржан Аленов сообщил, что власти дополнительно прорабатывают вопрос введения в КоАП административной ответственности за нарушение порядка регистрации иностранцев.