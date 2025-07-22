Еще один штраф хотят ввести в Казахстане

И. о. министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства 22 июля 2025 года рассказал о планах по ужесточению миграционного законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Бауржан Аленов заверил, что 97% въезжающих в Казахстан иностранцев соблюдают законодательство и миграционный режим. Нарушители, добавил он, привлекаются к ответственности.

"Органами внутренних дел свыше 200 тыс. иностранных граждан привлечено к административной ответственности. В том числе 46 тыс. иностранцев привлечены за нарушение правил пребывания. Почти 10 тыс. иностранцев выдворены за пределы Казахстана, с запретом на въезд сроком на 5 лет. Более 2 тыс. работодателей оштрафованы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Возбуждено 7 уголовных дел по фактам неоднократного нарушение правил использования трудового мигранта", – сообщил спикер.

Для повышения эффективности работы внедряются цифровые инструменты контроля.

"С помощью искусственного интеллекта до конца года завершим реализацию проекта по мониторингу пребывания иностранцев. Совершенствуем правовую базу. Разработаны поправки по усилению миграционного контроля. На прошлой неделе уже подписан закон, которым введен институт регистрации иностранцев, планирующих пребывать в стране свыше 30 суток, а также компетенция МВД по отказу в выдаче приглашений лицам из стран "миграционного" риска. Дополнительно в проработке вопрос введения в КоАП административной ответственности за нарушение порядка регистрации иностранцев", – резюмировал вице-министр.

20 июля 2025 года сообщалось, что в Казахстане за неисполнение председателем ОСИ и КСК, а также руководством управляющей компании некоторых своих обязанностей им грозит штраф от 50 до 200 МРП. Тогда как ранее было предусмотрено предупреждение.