Казахстан усилит работу с редкоземельными металлами

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития геологии и недропользования в рамках реализации задач, поставленных главой государства в Послании народу "Экономический курс Справедливого Казахстана" и на расширенном заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, на совещании были рассмотрены подходы Министерства промышленности и строительства по увеличению площади геолого-геофизической изученности, привлечению инвестиций в отрасль, реализации новых перспективных проектов.

Внимание уделено проводимой работе по увеличению к 2026 году площади геолого-геофизической изученности до 2,2 млн км2.

Так, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о том, что на сегодня государственное геологическое изучение недр ведется в масштабе 1:200 000:

"На перспективных проектах планируется внедрение масштаба 1:25 000, что даст эффект в виде детализированного картирования для выявления потенциальных месторождений, а также повышения инвестиционной привлекательности отрасли".

Также ведомством усилено взаимодействие с национальной горнорудной компанией "Тау-Кен Самрук".

К примеру, на первом этапе министерство проводит геологоразведку, выявляя перспективные участки. Далее нацкомпания начинает прединвестиционную подготовку (доразведка, подбор технологий, разработка ТЭО), после чего приступает к освоению самостоятельно, либо с партнерами. Участки, не вошедшие в данный процесс, передаются на аукционы.

По данному механизму в стране реализуются пилотные проекты на месторождениях Каратас (медь), Жосабай (золото), Северный Катпар, Верхнее Кайракты (вольфрам).

Следующим проектом рассматривается месторождение Куйректыколь, открытое в 2024 году в Карагандинской области и имеющее внушительные запасы редкоземельных металлов, используемых в изготовлении полупроводников и мощных магнитов.

Реализация проекта также способствует развитию смежных высокотехнологичных отраслей экономики. Всего в 2024 году в Казахстане выявлено 38 перспективных площадей ТПИ (твердые полезные ископаемые).

Кроме того, рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в геологоразведку. За последние 6 лет объемы вложений частных инвесторов в разведку ТПИ выросли втрое и составили 100 млрд тенге в 2024 году. В то же время государственные вложения в геологоразведку находятся на недостаточном уровне.

В заключительной части премьер-министр акцентировал внимание на дальнейшей работе по привлечению инвестиций, развитию соответствующей инфраструктуры и внедрению новых научных подходов в изучении недр:

"Профильному министерству и ФНБ "Самрук-Казына" поручено усилить совместные меры по созданию цикла, направленного на комплексное развитие минерально-сырьевой базы страны. Министерству финансов поручено изыскать средства для увеличения государственного финансирования геологоразведки".

Ранее сообщалось, что из специального государственного фонда выделено более 228 млн тенге на строительство медицинских объектов в Павлодарской области.