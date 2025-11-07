Главный реаниматолог Акмолинской области о профессии, где нет права на ошибку

Реанимация – это место, где время измеряется не часами, а биением сердца. Здесь не бывает мелочей: каждое решение может стать решающим, каждое движение – последним шансом.

Врачи этого профиля редко появляются в новостях и почти не рассказывают о себе. Их работа – за кулисами жизни. Они первыми встречают боль, страх и отчаяние и последними отпускают надежду. Быть реаниматологом – значит держать равновесие между техникой и человечностью, холодным расчетом и горячим сердцем. Это не просто профессия, а образ жизни.

Акмолинская область всегда славилась своими медицинскими кадрами. Здесь, в стенах областных и районных больниц, выросла целая плеяда врачей, которые сегодня работают по всему Казахстану.

Региональная система здравоохранения развивается последовательно и профессионально: модернизируются больницы, внедряются новые технологии, создаются современные условия для врачей и пациентов. Но главное богатство акмолинской медицины – это люди. Те, кто приходит сюда не ради должности, а ради спасения.

Среди них – Индира Сарыбаева, главный реаниматолог Акмолинской области.

Уже 15 лет ее жизнь неразрывно связана с отделением реанимации и интенсивной терапии. Она говорит о своей работе без героизма, просто и честно. Но за этой простотой чувствуется огромный внутренний стержень.

Ее история началась в маленьком поселке Жаксынского района, где она окончила школу. Решение стать врачом пришло не из книжек или кинокартин, а из личной боли. Когда тяжело заболела мама, семья впервые столкнулась с миром ухода, заботы и борьбы.

Фото: из личного архива Индиры Сарыбаевой

"Мы поставили маму на ноги, и, наверное, тогда выбор профессии окончательно определился", – вспоминает она. Это стало точкой невозврата: с тех пор Индира знала, что будет врачом.

Поступив в столичный медицинский университет, она уже с первого курса начала работать в реанимации – сначала младшим медработником, потом медсестрой.

"Однажды заведующая сказала мне: если человек пришел в реанимацию, выхода уже нет. Кто сюда попал, тот остается навсегда. Так и случилось", – вспоминает Сарыбаева.

Тогда она впервые увидела, что медицина – это не только знания и препараты, а умение принимать решения на грани, когда от них зависит жизнь.

За годы работы Индира Сарыбаева прошла путь от рядового сотрудника до главного реаниматолога региона. Сегодня под ее руководством круглосуточно работает отделение, где лечатся пациенты с инсультами, инфарктами, черепно-мозговыми травмами, политравмами, полиорганной недостаточностью. Здесь не бывает тихих смен и предсказуемых исходов.

"Реанимация – это постоянное наблюдение. Давление, пульс, температура – любое малейшее отклонение требует реакции. Пациент может быть стабилен сейчас, а через час уже нет. Поэтому, когда родственники спрашивают, сколько он будет у нас, мы отвечаем: можем говорить только о текущем состоянии", – делится врач.

Несмотря на это, она не ограничивается стенами больницы. Индира Сарыбаева курирует санитарную авиацию, которая вылетает и выезжает на экстренные вызовы по всему региону.

Фото: из личного архива Индиры Сарыбаевой

"Если поступает тяжелый случай – ДТП, инсульт, инфаркт – формируется бригада. Мы работаем и по воздуху, и по земле, все зависит от погоды и срочности. Иногда пациент транспортабелен, и мы доставляем его. Если нет, остаемся и стабилизируем на месте", – поделилась спикер.

За каждым таким выездом – километры трасс, минуты борьбы и та невидимая нить между жизнью и смертью, которую врач удерживает буквально руками.

За эти годы медицина изменилась. Современные аппараты искусственной вентиляции легких теперь "думают" вместе с врачом, подбирая параметры индивидуально. Появились новые протоколы, технологии, системы мониторинга. Но для Индиры Сарыбаевой главное остается неизменным – человек:

"Мы ежегодно внедряем новые технологии и в реаниматологии, и в анестезиологии, и в санитарной авиации. Не стоим на месте. Но никакая техника не заменит человеческое участие. Самое большое достижение – когда пациент выживает. Когда он благодарит. Это и есть настоящая награда".

Реаниматолог признается: в профессии, где ежедневно сталкиваешься с болью и утратами, сохранить человечность – самое трудное.

"Болезнь и смерть – часть жизни. Но у нас коллектив, как семья. Мы поддерживаем друг друга. Даже дома не позволяем себе отключить телефоны – звоним, спрашиваем, как дела у пациентов", – поделилась врач с легкой улыбкой.

И все же, несмотря на постоянное напряжение, Индира не позволяет работе полностью поглотить себя. После дежурств она находит время для спорта и активных видов отдыха. В свободное время любит читать и находится в поиске новых впечатлений и встреч, которые возвращают силы и вдохновение.

Индира Сарыбаева не только лечит, но и воспитывает молодых специалистов. Она уверена, что медицина начинается с любви к людям, а не с диплома:

"Да, возможно, для кого-то зарплаты не самые высокие, дежурства длинные. Но если чувствуешь, что это твое, значит, ты на своем месте. Я бы хотела, чтобы молодые врачи оставались в своих регионах, развивали их. Здесь живые эмоции, искренние люди. И это действительно круто".

Врачи, подобные Индире Сарыбаевой, формируют лицо современной акмолинской медицины – крепкой, ответственной, человечной. Благодаря им регион заслуженно считается школой сильных профессионалов, где сохраняют традиции, но при этом идут в ногу со временем.