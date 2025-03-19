Кардиолог назвал главную ошибку пассажиров на долгих рейсах

Американский кардиолог Дипак Бхатт предупредил пассажиров самолетов не сидеть часами на дальнемагистральных рейсах, так как это повышает риск образования тромба, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, по словам врача Дипака Бхатт, при отсутствии физической активности может нарушиться кровообращение и образоваться тромб. А это чревато возможным сердечным приступом и другими осложнениями.

"Каждые пару часов, если есть возможность, прогуливайтесь взад-вперед по проходу и немного потянитесь", – рекомендовал врач.

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