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Кардиолог назвал главную ошибку пассажиров на долгих рейсах

Пассажиров самолетов предупредили об одной опасной для жизни привычке, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 01:08 Фото: freepik
Американский кардиолог Дипак Бхатт предупредил пассажиров самолетов не сидеть часами на дальнемагистральных рейсах, так как это повышает риск образования тромба, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, по словам врача Дипака Бхатт, при отсутствии физической активности может нарушиться кровообращение и образоваться тромб. А это чревато возможным сердечным приступом и другими осложнениями.

"Каждые пару часов, если есть возможность, прогуливайтесь взад-вперед по проходу и немного потянитесь", – рекомендовал врач.

Ранее сообщалось о том, как продлить жизнь при болезнях сердца. Китайские исследователи проследили связь между употреблением растительной пищи и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, растительная диета снижает этот риск на 17%.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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