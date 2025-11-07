#Народный юрист
Общество

В обменниках отказались принимать юбилейную банкноту 1000 тенге: Нацбанк дал разъяснение

купюра, обменник, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 18:58 Фото: nationalbank.kz
В пресс-службе Национального банка прокомментировали историю казахстанки, у которой в обменном пункте отказались принимать банкноту 1000 тенге, выпущенную к 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

Видео разлетелось по социальным сетям. В каком городе или регионе это произошло – не известно.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Нацбанка.

Там уточнили, что:

Обязанность обменных пунктов, банков второго уровня принимать действующие банкноты установлена законом "О валютном регулировании и валютном контроле" и Правилами организации обменных операций с наличной иностранной валютой, утвержденными постановлением Правления Национального банка РК №40 от 11 февраля 2019 года.

"В случае, если гражданам отказывают в приеме, размене и обмене банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Казахстана и подлежащих приему по всем видам платежей, они имеют право обратиться с соответствующим заявлением в территориальные филиалы Национального банка РК".Пресс-служба Национального банка РК

Нацбанк Казахстана выпустил юбилейную банкноту номиналом 1000 тенге к 80-летию Великой Победы, которая поступила в обращение с 9 мая 2025 года.

Тираж ограничен – 5 миллионов экземпляров. На лицевой стороне банкноты изображен Мемориал славы, а на оборотной – карта Казахстана с архивными фотографиями времен Великой Отечественной войны и Орден Отечественной войны.

Тогда же в пресс-службе поясняли: "Юбилейная банкнота номиналом 1 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках республики".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
