Общество

Глава Минздрава обратилась с важной информацией после резонанса в соцсетях

Акмарал Альназарова , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 20:00 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что в эти дни резонанс в социальных сетях вызвало решение о пересмотре пакета ГОБМП, принятое в рамках нового закона об ОСМС, передает Zakon.kz.

Об этом она 9 ноября написала на своей странице в Instagram.

"Появились опасения, что это может повлиять на доступность помощи для пациентов с ДЦП, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.С теми же вопросами от лица родителей ко мне лично обратилась глава НПО "Бақытты Шаңырақ" Ботагоз Султанова. Дорогие мамы, я понимаю ваши переживания. Хочу вас заверить – все государственные гарантии сохраняются в полном объеме. Дети, беременные, пенсионеры, студенты, люди с инвалидностью и безработные – всего более 11 миллионов казахстанцев – продолжают получать медицинскую помощь бесплатно, за счет государства", – сообщила министр.

Она подчеркнула, что в том числе все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы и обеспечиваются лечением, лекарствами и реабилитацией в полном объеме.

"Обновление перечня социально значимых заболеваний – это не сокращение помощи, а шаг к усилению гарантий и финансовой устойчивости системы. С 1 января 2026 года перечень социально значимых заболеваний будет включать 11 заболеваний, среди которых впервые – эпилепсия и последствия инсульта. Это позволит начать лечение и реабилитацию раньше и эффективнее", – добавила Альназарова.

Также она заверила, что перевод ряда хронических заболеваний, таких как ДЦП, ревматизм и сахарный диабет, в систему ОСМС – административное изменение, не влияющее на объем и доступность помощи. Меняется только источник финансирования – не сами гарантии.

"Помощь сохраняется полностью: диагностика, лечение, лекарственное обеспечение, наблюдение и реабилитация. Государство продолжает оплачивать страховые взносы за социально уязвимые группы. Ни один ребенок, ни одна мама, ни один пациент не останутся без заботы и поддержки", – заключила министр.

Ранее сообщалось, что приказом министра здравоохранения от 30 октября 2025 года внесены изменения в правила планирования объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
