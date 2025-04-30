Исключение из перечня бесплатных лекарств ряда препаратов объяснила глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса 30 апреля 2025 года рассказала, с чем было связано решение исключить ряд препаратов из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что данная программа направлена на обеспечение лекарствами пациентов с заболеваниями, которые несут высокую угрозу по их инвалидизации.

"Приоритет отдается этим препаратам. Вместе с тем, что мы ввели в этот список препараты, которые востребованы населением", – добавила она.

Исключенные же из перечня лекарства, по ее словам, не были востребованы.

"Мы провели анализ за последние три года, насколько они сегодня востребованы у пациентов, и это в основном противопаразитарные препараты, есть ряд антибиотиков. Поэтому на основании заключения Научного центра развития здравоохранения данный перечень был пересмотрен. Мы посчитали в среднем на одного пациента где-то один рецепт составляет 4400 тенге. По отдельным препаратам было выписано в течение года 5 или 6 рецептов всего по всей стране. То есть мы посмотрели в первую очередь на востребованность этих препаратов. Со стороны Министерства здравоохранения была проведена тщательная работа и по вопросам доступности этих препаратов. Мы полностью исключаем ухудшение состояния здоровья (в случае их исключения из перечня – Прим. ред.)", – подчеркнула министр.

23 апреля 2025 года сообщалось, что внесены изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями). Документом из раздела "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" были исключены ряд препаратов.