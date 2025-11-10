Крупный пожар в детском доме в Алматы: комментарий Минпросвещения
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения 10 ноября прокомментировали ситуацию с воспитанниками детского дома в Алматы, в котором случился пожар, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве рассказали, что это учреждение является частной благотворительной организацией, в которой в настоящее время воспитываются 35 детей.
"Сейчас все воспитанники чувствуют себя хорошо и находятся в безопасном месте. Для координации действий создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители акимата, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители общественного совета, неправительственных организаций, а также специалисты органов опеки, Центра поддержки семьи и Центров психологической поддержки. Медицинские работники провели осмотр воспитанников, также оказана психологическая помощь. Детям организовано дистанционное обучение", – говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о дальнейшем размещении детей.
Комитет по охране прав детей держит ситуацию на особом контроле до полного решения всех вопросов, касающихся детей.
9 ноября в Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент". Пока всех 35 воспитанников временно разместили в оздоровительном санатории.
