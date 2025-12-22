#Казахстан в сравнении
Общество

Международная операция по возвращению годовалой казахстанки завершена: что известно

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 17:52 Фото: pexels
Комитет по охране прав детей Министерства просвещения заявил о благополучном возвращении на родину годовалой девочки – гражданки Казахстана, рожденной в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства за 22 декабря 2025 года, ребенок мог быть устроен в британскую приемную семью.

Но благодаря скоординированным действиям казахстанских органов девочка воссоединилась с родной бабушкой и биологическим отцом.

"Для возвращения нашей маленькой соотечественницы была проведена комплексная работа совместно с Министерством иностранных дел РК. Нам удалось установить близких родственников и добиться решения о возвращении девочки в Казахстан. В настоящее время ребенок находится в заботливой родной семье".Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова

Также получилось оформить свидетельство о рождении казахстанского образца.

Ранее мы рассказывали, к чему может привести запрет соцсетей для детей в Казахстане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
