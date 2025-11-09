Сильный пожар в алматинском детдоме: всех воспитанников разместили в санатории
Фото: акимат Алматы
После сильного пожара в детском доме "Перзент" всех 35 воспитанников 9 ноября временно разместили в оздоровительном санатории, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.
Детей накормили, обеспечили теплой одеждой, средствами личной гигиены и продуктами питания. Воспитанникам также выдали сладости.
Фото: акимат Алматы
"На месте работают представители акимата и общественного совета г. Алматы, а также органа опеки Наурызбайского района, Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей города Алматы. Ситуация находится на постоянном контроле властей", – говорится в сообщении.
В Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент".
Позже в акимате сообщили, что все 35 детей и сотрудников были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. На месте происшествия находился аким города Алматы Дархан Сатыбалды, а также руководители структурных подразделений.
