Общество

Сильный пожар в алматинском детдоме: всех воспитанников разместили в санатории

Дети, Алматы, пожар, детский дом, санаторий , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 23:09 Фото: акимат Алматы
После сильного пожара в детском доме "Перзент" всех 35 воспитанников 9 ноября временно разместили в оздоровительном санатории, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Детей накормили, обеспечили теплой одеждой, средствами личной гигиены и продуктами питания. Воспитанникам также выдали сладости.


Фото: акимат Алматы

"На месте работают представители акимата и общественного совета г. Алматы, а также органа опеки Наурызбайского района, Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей города Алматы. Ситуация находится на постоянном контроле властей", – говорится в сообщении.

В Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент".

Позже в акимате сообщили, что все 35 детей и сотрудников были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. На месте происшествия находился аким города Алматы Дархан Сатыбалды, а также руководители структурных подразделений.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
