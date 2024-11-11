Новый вид мошенничества: трудоустройство за границей
Паблик о современных мошенничествах aqparat saqsysy рассказал о популярных схемах обмана в этой сфере.
Фальшивые предложения работы.
Мошенники предлагают престижные вакансии, требуя предоплату за оформление документов, рабочую визу или проживание. Но после получения денег "работодатели" исчезают.
Нереальные условия труда.
В объявлениях обещают высокую зарплату и отличные условия, но по факту условия оказываются гораздо хуже, а зарплата – мизерной или вовсе отсутствует.
Подделка документов.
Мошенники предлагают помочь с оформлением разрешений на работу, но выдают поддельные документы. В результате человек рискует депортацией и штрафами.
Как обезопасить себя.
- Проверяйте компанию. Перед тем как связаться с "работодателем", изучите его репутацию и прочитайте отзывы. Настоящие компании обычно имеют сайт и контактную информацию.
- Не переводите деньги вперед. Легальные работодатели не требуют предоплат за вакансии или визы.
- Будьте осторожны с посредниками. Обращайтесь только к проверенным агентствам с лицензией и избегайте частных лиц, которые обещают "все уладить".
"Будьте бдительны! Всегда тщательно проверяйте все детали и доверяйте только проверенным источникам информации. Если что-то вызывает подозрение – лучше откажитесь от предложения", – предупредили казахстанцев.
Ранее казахстанцев предупреждали о мошенниках, которые под видом визовых агентов выманивают деньги, обещая помощь с оформлением визы в США, Европу и Южную Корею.