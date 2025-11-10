#Народный юрист
Общество

Удаленная работа в Казахстане: кому положена и как оформить

техника, удаленная работа в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 12:42 Фото: pixabay
Трудовым кодексом в Казахстане предусмотрена возможность дистанционной работы. На кого распространяется такой режим и как это должно быть закреплено документально, Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Женис Рустемов уточнил, что согласно 138 статьи Трудового кодекса дистанционная работа устанавливается, как при заключении трудового договора, так и в течении срока его действия с внесением соответствующих изменений и дополнений.

Дистанционная работа может устанавливаться, как по инициативе самого работника, так и работодателя.

В силу того, что Кодексом не определяется круг лиц на которых может распространяться дистанционная работа, то такая работа может быть установлена по соглашению сторон для любой категории работников.

Как правило, уточнил специалист, удаленный режим работы применяется в отношении лиц, совмещающих работу и уход за детьми, временно не трудоспособных, живущих в отдаленных населенных пунктах и т.д.

Для работников, занятых на дистанционной работе, устанавливается фиксированный учет рабочего времени с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени. Особенности контроля за которым определяются в трудовом договоре или акте работодателя.

Что касается заработной платы при дистанционной работе, то она выплачивается в полном размере при выполнении объема работ, обусловленным трудовым договором и актом работодателя в зависимости от квалификации работника, сложности и качества выполнения работы.

Вместе с тем в период введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников, работодатель вправе актом работодателя временно устанавливать с указанием причин дистанционную работу или комбинированную дистанционную работу до устранения вышеуказанных случаев.

При этом обеспечение работников необходимыми для выполнения трудовых обязанностей оборудованием, объектами информатизации, услугами связи и иными средствами, а также возмещение расходов определяются актом работодателя.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане граждане из социально уязвимых слоев населения, включая людей с инвалидностью, могут получить государственные гранты на открытие собственного дела – до 400 МРП, или 1,6 млн тенге. Такую поддержку уже получили 1,4 тысячи человек.

