В Минтруда рассказали, кто получил до 1,6 млн тенге на открытие бизнеса

В Казахстане граждане из социально уязвимых слоев населения, включая людей с инвалидностью, могут получить государственные гранты на открытие собственного дела – до 400 МРП, или 1,6 млн тенге. Такую поддержку уже получили 1,4 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 10 ноября 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), гранты предоставляются в рамках мер содействия занятости и направлены на развитие самозанятости и предпринимательства среди социально уязвимых граждан.

В категорию получателей входят лица с инвалидностью (ЛСИ), многодетные и малообеспеченные семьи, а также молодежь, ищущая работу.

Кроме того, министерство прояснило, что на сегодняшний день в стране занятыми являются 111 тысяч человек с инвалидностью, или 30% от числа трудоспособных ЛСИ.

Еще 25,5 тысячи граждан охвачены различными программами содействия занятости, включая проекты "Бастау бизнес", "Первое рабочее место" и "Серебряный возраст".

23 октября в Минтруда был озвучен актуальный размер пенсий. Всего с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 158,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 1 трлн 22,1 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 136 млрд тенге.