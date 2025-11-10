"КазАвтоЖол" может расторгнуть договор с подрядчиком по строительству дороги до российской границы

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депзапрос озвучил обновленные сроки завершения капитального ремонта дороги к российской границе, передает корреспондент Zakon.kz.

От села Талшик до села Кишкенеколь теперь необходимо завершить ремонт до конца 2026 года, от села Даут до села Талшик – до конца 2027 года. Сроки были пересмотрены в связи с ограниченностью бюджетных средств АО "НК "КазАвтоЖол".

"На сегодня подрядные организации ведут заготовку необходимых материалов и мобилизацию дополнительной дорожно-строительной техники на предстоящий строительный сезон. При этом финансирование полностью будет обеспечено за счет средств Банка развития Казахстана. В случае слабой организации работ и ненадлежащего исполнения обязательств Министерством транспорта совместно с АО "НК "КазАвтоЖол" в установленном порядке будет рассмотрен вопрос расторжения договоров с указанными подрядными организациями", – говорится в ответе.

Речь идет о ТОО "Атырауинжстрой-АИС" и ТОО "Кокшетауавтодор".

Также сообщается, что в период проведения ремонтных работ подрядными организациями будет обеспечен безопасный проезд автотранспортных средств, в том числе в зимний период.

В рамках контрактных обязательств – это устройство временных объездных дорог, дорожных знаков, очистка проезжей части и так далее.

Ранее мы писали, что подрядчика по строительству дороги к российской границе оштрафовали на 4 млн тенге.