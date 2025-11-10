#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Общество

"КазАвтоЖол" может расторгнуть договор с подрядчиком по строительству дороги до российской границы

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 13:03 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депзапрос озвучил обновленные сроки завершения капитального ремонта дороги к российской границе, передает корреспондент Zakon.kz.

От села Талшик до села Кишкенеколь теперь необходимо завершить ремонт до конца 2026 года, от села Даут до села Талшик – до конца 2027 года. Сроки были пересмотрены в связи с ограниченностью бюджетных средств АО "НК "КазАвтоЖол".

"На сегодня подрядные организации ведут заготовку необходимых материалов и мобилизацию дополнительной дорожно-строительной техники на предстоящий строительный сезон. При этом финансирование полностью будет обеспечено за счет средств Банка развития Казахстана. В случае слабой организации работ и ненадлежащего исполнения обязательств Министерством транспорта совместно с АО "НК "КазАвтоЖол" в установленном порядке будет рассмотрен вопрос расторжения договоров с указанными подрядными организациями", – говорится в ответе.

Речь идет о ТОО "Атырауинжстрой-АИС" и ТОО "Кокшетауавтодор".

Также сообщается, что в период проведения ремонтных работ подрядными организациями будет обеспечен безопасный проезд автотранспортных средств, в том числе в зимний период.

В рамках контрактных обязательств – это устройство временных объездных дорог, дорожных знаков, очистка проезжей части и так далее.

Ранее мы писали, что подрядчика по строительству дороги к российской границе оштрафовали на 4 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Стала известна зарплата работников главной психбольницы Казахстана
13:55, Сегодня
Стала известна зарплата работников главной психбольницы Казахстана
На 4 млн тенге оштрафовали подрядчика при строительстве дороги к российской границе
12:16, Сегодня
На 4 млн тенге оштрафовали подрядчика при строительстве дороги к российской границе
Почему в медуниверситете Астаны закрыли кафедру детской анестезиологии
14:33, 13 октября 2025
Почему в медуниверситете Астаны закрыли кафедру детской анестезиологии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: