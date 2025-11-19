Есть ли криминальный след в пожаре в Туркестанской области, рассказал Бозумбаев

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 19 ноября 2025 года на заседании правительства прокомментировал гибель людей в Туркестанской области от пожара, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что пожар произошел в селе Алгабас.

"Огнем был полностью охвачен двухэтажный дом, произошло частичное обрушение кровли. Пожар был ликвидирован в 7:02. К сожалению, на месте пожара обнаружены 12 погибших, из них девять детей, пострадали три человека, которые сейчас находятся в реанимации", – констатировал он.

По его словам, сейчас устанавливаются причины пожара.

"Предварительно, криминального состава не имеется. Начато досудебное расследование по статье "Нарушение противопожарной безопасности". На месте проводятся следственные мероприятия", – добавил он.

МЧС поручено провести рейд хостелов и общежитий.

Утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Туркестанской области произошел пожар, в котором погибли девять детей и трое взрослых. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что во время пожара в доме были две семьи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии. По его поручению создана правительственная комиссия.