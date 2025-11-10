#Народный юрист
Общество

На 4 млн тенге оштрафовали подрядчика при строительстве дороги к российской границе

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 12:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о проводимых работах по капитальному ремонту автодороги Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2023 году начат капитальный ремонт участков между населенными пунктами Даут и Кишкенеколь общей протяженностью 58 км.

"Общая стоимость проектов капитального ремонта составляет 30,8 млрд тенге, финансирование изначально осуществлялось за счет республиканского бюджета. На сегодня освоено 6,5 млрд тенге бюджетных средств, за счет которых на вышеуказанных участках выполнены соответствующие дорожно-ремонтные работы. По участку от села Даут до села Талшик. В ноябре 2023 года заключен контракт с ТОО "Атырауинжстрой-АИС" на сумму 11,3 млрд тенге. В 2024 году подрядной организацией выполнены работы по устройству объездной дороги, земляного полотна, подстилающего слоя, а также водопропускной трубы и скотопрогона", – говорится в ответе.

В текущем году проведено фрезерование, устройство земляного полотна и объездной дороги.

"Однако в связи со слабой организацией работ и ненадлежащим исполнением своих обязательств в отношении подрядной организации наложены соответствующие штрафы в размере 4 млн тенге, предусмотренные условиями контракта", – отметил Бозумбаев.

Отмечается, что штрафы выплачены в полном объеме.

По участку от села Талшик до села Кишкенеколь в августе 2023 года заключен договор с ТОО "Кокшетауавтодор" на сумму 19,5 млрд тенге. Подрядной организацией выполнены работы по нижним и верхним слоям основания, подстилающего слоя, фрезерованию покрытия и устройству семи водопропускных труб. Завершен ремонт моста.

Ранее мы писали, что более 2 тысяч дефектов выявлено на казахстанских дорогах.

Азамат Сыздыкбаев
