#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Общество

В Алматы потеплеет до +13°С и пойдет снег

дерево, снег, дорожка, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 15:41 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 11 по 13 ноября 2025 года. Если в Астане все три дня ожидается снег, то в Алматы его прогнозируют 13 ноября. Тем временем в Шымкенте без осадков, там потеплеет до +19°С, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 11 ноября: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), поземок. Гололед. Днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.
  • 12 ноября: облачно, временами осадки (дождь, снег), поземок, гололед. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.
  • 13 ноября: облачно, ночью снег, поземок, гололед. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С.

Алматы

  • 11 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0+2, днем +9+11°С.
  • 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.
  • 13 ноября: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

Шымкент

  • 11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.
  • 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.
  • 13 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С.

Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 ноября 2025 года. Из него следует, что на страну обрушатся осадки, метель и гололед.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алматинцев ждет снег в последние дни марта, в Шымкенте потеплеет до +21°C
14:35, 28 марта 2025
Алматинцев ждет снег в последние дни марта, в Шымкенте потеплеет до +21°C
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 27 по 29 мая
14:28, 26 мая 2025
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 27 по 29 мая
В Алматы потеплеет до 24℃
15:10, 01 апреля 2025
В Алматы потеплеет до 24℃
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: