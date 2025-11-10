В Алматы потеплеет до +13°С и пойдет снег

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 11 по 13 ноября 2025 года. Если в Астане все три дня ожидается снег, то в Алматы его прогнозируют 13 ноября. Тем временем в Шымкенте без осадков, там потеплеет до +19°С, сообщает Zakon.kz.

Астана 11 ноября: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), поземок. Гололед. Днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.

12 ноября: облачно, временами осадки (дождь, снег), поземок, гололед. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.

13 ноября: облачно, ночью снег, поземок, гололед. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С. Алматы 11 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0+2, днем +9+11°С.

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

13 ноября: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С. Шымкент 11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С. Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 ноября 2025 года. Из него следует, что на страну обрушатся осадки, метель и гололед.

