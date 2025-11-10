#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

Табун украденных лошадей пытался перевезти житель Туркестанской области

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 03:33 Фото: freepik
Недалеко от города Темиртау карагандинские полицейские остановили автомобиль Renault с украденными животными, сообщает Zakon.kz.

Изначально грузовик остановили для осмотра, передает "КТК". Водитель заверял, что приобрел животных в Степногорске за 13 млн тенге.

Для проверки его слов, полицейские сняли лошадей с метками на видео и отправили в сельские чаты. Там выяснилось, что 27 из 45 коней числились украденными с вольного выпаса. Своих животных опознал фермер из Акмолинской области. Владельцев остальных 18 лошадей устанавливают.

Самого 48-летнего шофера из Туркестанской области взяли под стражу.

Со слов заместителя начальника управления ДП Карагандинской области Мейиржана Сламбекова, им ранее поступила оперативная информация от коллег департамента полиции Астаны о перевозке похищенных лошадей.

Недавно лебедей из прудов главного ботанического сада Алматы переместили в зимние помещения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Табун лошадей ушел под лед в Карагандинской области
18:26, 26 декабря 2024
Табун лошадей ушел под лед в Карагандинской области
Табун лошадей стоимостью 5 млн потерял житель Акмолинской области
14:42, 14 мая 2023
Табун лошадей стоимостью 5 млн потерял житель Акмолинской области
Полицейские нашли пропавший в Костанайской области табун лошадей
21:41, 25 ноября 2024
Полицейские нашли пропавший в Костанайской области табун лошадей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: