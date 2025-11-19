Рост случаев гриппа и ОРВИ: Бектенов поручил не допускать дефицита лекарств в аптеках

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2025 года высказался об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он поручил Минздраву и акиматам на местах взять на контроль качество медицинского обслуживания обратившихся за помощью граждан.

"В случае необходимости развернуть дополнительные места в стационарах и организовать выездные мобильные бригады. Особое внимание лекарственному обеспечению – во всех аптеках противовирусные препараты должны быть в достаточном количестве", – добавил он.

Также поручено активизировать разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что с начала текущего эпидемиологического сезона в стране зарегистрировано 1 461 819 случаев ОРВИ. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 963 847 случаев.