Герой нашего времени: в Минздраве о действиях фельдшера во время обрушения фасада дома в Астане

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на пресс-конференции в правительстве 11 ноября 2025 года дал оценку действиям фельдшера во время обрушения фасада здания в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, есть мнение, что фельдшеры во время обрушения фасада здания пострадали из-за того, что бросились помогать пострадавшим, не дожидаясь спасателей. Они поинтересовались позицией Минздрава.

"Я в своей коллеге вижу героя нашего времени. Да, существует инструкция о соблюдении мер безопасности, но тем не менее человек, хрупкая девушка, видя, что кто-то под завалами нуждается в экстренной медицинской помощи и в целом помощи – бросилась. Это и есть, наверное, характеристика современных медиков. Сделала она, конечно, пренебрегая своей безопасностью и здоровьем, но я, как коллега, как старший по стажу и по возрасту, считаю, что моя коллега сделала все возможное в тот момент и приняла, возможно, самое лучшее решение", – сказал в ответ Тимур Муратов.

По его словам, в стране действует стандарт оказания экстренной медицинской помощи. В документе предусмотрены все меры безопасности.

"Согласно инструктажу, любой медик должен убедиться сначала в безопасности для себя. Но среди людей бывают герои – они герои нашего времени. Они жертвуют иногда собой. Лично я как бы поступил? Вполне возможно также поступил бы на месте фельдшера", – резюмировал вице-министр.

Ранее Тимур Муратов сообщил, что трое из пяти пострадавших на сегодня уже находятся в палатах и получают необходимую помощь. Двое пострадавших находятся в реанимации.