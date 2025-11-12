#АЭС в Казахстане
Общество

Министерство ИИ высказалось об ограничениях телефонов и соцсетей для школьников

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 10:53 Фото: pexels
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун 12 ноября 2025 года озвучил позицию ведомства по вопросам ограничения доступа школьников к смартфонам и социальным сетям, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, депутат Асхат Аймагамбетов поднял вопрос о введении возрастных ограничений для регистрации детей в соцсетях.

"В TikTok и Instagram дети регистрируются с 5-6 лет без согласия родителей, без верификации и прочих ограничений. В других странах такие ограничения уже действуют. Например, в Дании и Австралии регистрация разрешена с 15-16 лет, в США, Англии и Ирландии требуется специальное разрешение родителей и верификация. Какова позиция Министерства искусственного интеллекта и Министерства просвещения? Можем ли мы в рамках этого закона ввести такую норму?" – спросил депутат.

Также он спросил о позиции ведомств по использованию смартфонов в школах. Аймагамбетов отметил, что в Англии и Нидерландах действует запрет, а НИШ, БИЛ и другие передовые школы в Казахстане уже отказались от смартфонов – и это дало положительный эффект: дети стали больше общаться и улучшили успеваемость.

"По первому вопросу: относительно регистрации в соцсетях без вмешательства. Сегодня молодые люди могут регистрироваться в социальных сетях, и в мире, наоборот, наблюдается движение в сторону предоставления различных доступов, но в ограниченном формате – для того, чтобы ограничивать определенный контент, но при этом не останавливать развитие, соответствующее актуальности в мире. Поэтому в данном направлении работа будет вестись именно в таком формате", – ответил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун.

Касательно запрета телефонов в школах он отметил, что в проекте Цифрового кодекса такая мера на данный момент не предусмотрена.

"Но в целом позиция министерства в том, что мы должны правильно учить новое поколение, чтобы не было рисков отставания, в том числе в применении техники, ИИ и интернета в работе", – дополнил он.

Ранее мы писали, что в одном из филиалов НИШ произошла давка из-за запрета проносить смартфон.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
