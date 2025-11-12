#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
525.28
607.85
6.47
Общество

В школах Казахстана появятся спецклассы – кто и кого туда будет отбирать

Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:24 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
В Казахстане в области воспитания и подготовки отечественных спортсменов принят ряд мер реагирования по итогам государственного аудита. Об этом 12 ноября 2025 года рассказали в Высшей аудиторской палате (ВАП) РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что проверочные мероприятия ВАП прошли летом текущего года. В результате были выявлены нарушения и недостатки, оказывающие влияние на спортивные достижения республики, а также даны конкретные поручения по их устранению.

Так, Комитету по делам спорта поручалось проанализировать и дать предложения по включению и вовлечению учителей физической культуры в систему отбора и поиска талантливой молодежи среди учащихся для формирования спортивного резерва.

Анализом установлено, что в школах республики работают более 32 тыс. учителей физкультуры, потенциал которых не используется в отборе перспективных учащихся школ для дальнейшей спортивной подготовки в специализированных учебных заведениях и организациях.

"В результате по решению и.о. министра туризма и спорта в школах начнут вводить специализированные спортивные классы, которые будут комплектоваться из числа детей с ярко выраженными спортивными способностями. Это позволит им совмещать обычное обучение с тренировками. Отбор будут проводить вместе учителя физкультуры и тренеры спортивных организаций. Таким образом, в Казахстане формируется комплексная система подготовки спортивного резерва, объединяющая образовательный и спортивный компоненты. Это позволит эффективнее находить и развивать молодых талантливых спортсменов, что повысит шансы республики на международных соревнованиях".Пресс-служба ВАП РК

Наряду с этим по поручению ВАП подведомственными организациями министерства приняты меры по устранению недостатков и нарушений при ведении бухгалтерского учета и отчетности, что повысит прозрачность, закрепит персональную ответственность, снизит риск ошибок и упростит контроль за использованием бюджетных средств.

Кроме того, во исполнение поручений Высшей аудиторской палаты РК за нарушения бюджетного и иного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица ведомственных и подведомственных организаций:

  • Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК;
  • РГКП "Дирекция развития спорта";
  • РГКП "Республиканский колледж спорта";
  • РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова";
  • РГКП "Центр олимпийской подготовки "Алматы";
  • РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта "Алатау".
"Таким образом, реакция государства на выявленные недостатки в системе подготовки спортсменов носит комплексный характер: вводятся новые механизмы поиска талантов через школы, усиливается учет и контроль за средствами, устраняются отдельные нарушения. Принятые меры будут способствовать повышению устойчивости и результативности системы подготовки спортивного резерва в Казахстане".Пресс-служба ВАП РК

Работа по исполнению других поручений по итогам государственного аудита находится на контроле ВАП.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:24
Обновленный закон о спорте начал действовать в Казахстане

6 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане ряд должностных лиц Министерства здравоохранения (МЗ) РК и его подведомственных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности после государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Глава "СК-Фармации", директора департаментов и зампред центра – кого наказали после проверки Минздрава
11:59, 06 ноября 2025
Глава "СК-Фармации", директора департаментов и зампред центра – кого наказали после проверки Минздрава
Гендиректор и начальники: кого наказали после разоблачающего аудита электроэнергетики
11:31, 02 июля 2025
Гендиректор и начальники: кого наказали после разоблачающего аудита электроэнергетики
Кого привлекли к ответственности в Казахстане по результатам аудиторских проверок
21:35, 04 июня 2025
Кого привлекли к ответственности в Казахстане по результатам аудиторских проверок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: