В школах Казахстана появятся спецклассы – кто и кого туда будет отбирать

В Казахстане в области воспитания и подготовки отечественных спортсменов принят ряд мер реагирования по итогам государственного аудита. Об этом 12 ноября 2025 года рассказали в Высшей аудиторской палате (ВАП) РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что проверочные мероприятия ВАП прошли летом текущего года. В результате были выявлены нарушения и недостатки, оказывающие влияние на спортивные достижения республики, а также даны конкретные поручения по их устранению.

Так, Комитету по делам спорта поручалось проанализировать и дать предложения по включению и вовлечению учителей физической культуры в систему отбора и поиска талантливой молодежи среди учащихся для формирования спортивного резерва.

Анализом установлено, что в школах республики работают более 32 тыс. учителей физкультуры, потенциал которых не используется в отборе перспективных учащихся школ для дальнейшей спортивной подготовки в специализированных учебных заведениях и организациях.

"В результате по решению и.о. министра туризма и спорта в школах начнут вводить специализированные спортивные классы, которые будут комплектоваться из числа детей с ярко выраженными спортивными способностями. Это позволит им совмещать обычное обучение с тренировками. Отбор будут проводить вместе учителя физкультуры и тренеры спортивных организаций. Таким образом, в Казахстане формируется комплексная система подготовки спортивного резерва, объединяющая образовательный и спортивный компоненты. Это позволит эффективнее находить и развивать молодых талантливых спортсменов, что повысит шансы республики на международных соревнованиях". Пресс-служба ВАП РК

Наряду с этим по поручению ВАП подведомственными организациями министерства приняты меры по устранению недостатков и нарушений при ведении бухгалтерского учета и отчетности, что повысит прозрачность, закрепит персональную ответственность, снизит риск ошибок и упростит контроль за использованием бюджетных средств.

Кроме того, во исполнение поручений Высшей аудиторской палаты РК за нарушения бюджетного и иного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица ведомственных и подведомственных организаций:

Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК;

РГКП "Дирекция развития спорта";

РГКП "Республиканский колледж спорта";

РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова";

РГКП "Центр олимпийской подготовки "Алматы";

РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта "Алатау".

"Таким образом, реакция государства на выявленные недостатки в системе подготовки спортсменов носит комплексный характер: вводятся новые механизмы поиска талантов через школы, усиливается учет и контроль за средствами, устраняются отдельные нарушения. Принятые меры будут способствовать повышению устойчивости и результативности системы подготовки спортивного резерва в Казахстане". Пресс-служба ВАП РК

Работа по исполнению других поручений по итогам государственного аудита находится на контроле ВАП.

