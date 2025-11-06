Глава "СК-Фармации", директора департаментов и зампред центра – кого наказали после проверки Минздрава

В Казахстане ряд должностных лиц Министерства здравоохранения (МЗ) РК и его подведомственных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности после государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает Zakon.kz.

Подробностями 6 ноября 2025 года поделились в пресс-службе палаты:

"В этом году ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц".

В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:

директора Департамента лекарственной политики МЗ РК;

директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК;

заместителя директора Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;

директора Научного центра противоинфекционных препаратов;

заместителя генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий;

заместителя председателя правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

"Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя правления ТОО "СК-Фармация".

Отмечается, что работа по исполнению других рекомендаций и поручений ВАП по итогам проведенного государственного аудита продолжается.

