Глава "СК-Фармации", директора департаментов и зампред центра – кого наказали после проверки Минздрава
Фото: pixabay
В Казахстане ряд должностных лиц Министерства здравоохранения (МЗ) РК и его подведомственных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности после государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает Zakon.kz.
Подробностями 6 ноября 2025 года поделились в пресс-службе палаты:
"В этом году ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц".
В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:
- директора Департамента лекарственной политики МЗ РК;
- директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК;
- заместителя директора Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;
- директора Научного центра противоинфекционных препаратов;
- заместителя генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий;
- заместителя председателя правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.
"Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя правления ТОО "СК-Фармация".Пресс-служба ВАП
Отмечается, что работа по исполнению других рекомендаций и поручений ВАП по итогам проведенного государственного аудита продолжается.
Материал по теме
"СК-Фармацию" возглавил глава управздрава Шымкента
5 ноября 2025 года стало известно, что должностных лиц и сотрудников Министерства просвещения, ведущих вузов Казахстана и Республиканского научно-практического центра "Дарын" привлекли к дисциплинарной ответственности. Подробности – по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript