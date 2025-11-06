#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Общество

Глава "СК-Фармации", директора департаментов и зампред центра – кого наказали после проверки Минздрава

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 11:59 Фото: pixabay
В Казахстане ряд должностных лиц Министерства здравоохранения (МЗ) РК и его подведомственных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности после государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает Zakon.kz.

Подробностями 6 ноября 2025 года поделились в пресс-службе палаты:

"В этом году ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц".

В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:

  • директора Департамента лекарственной политики МЗ РК;
  • директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК;
  • заместителя директора Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;
  • директора Научного центра противоинфекционных препаратов;
  • заместителя генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий;
  • заместителя председателя правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.
"Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя правления ТОО "СК-Фармация".Пресс-служба ВАП

Отмечается, что работа по исполнению других рекомендаций и поручений ВАП по итогам проведенного государственного аудита продолжается.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 11:59
"СК-Фармацию" возглавил глава управздрава Шымкента

5 ноября 2025 года стало известно, что должностных лиц и сотрудников Министерства просвещения, ведущих вузов Казахстана и Республиканского научно-практического центра "Дарын" привлекли к дисциплинарной ответственности. Подробности – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Кого привлекли к ответственности в Казахстане по результатам аудиторских проверок
21:35, 04 июня 2025
Кого привлекли к ответственности в Казахстане по результатам аудиторских проверок
Гендиректор и начальники: кого наказали после разоблачающего аудита электроэнергетики
11:31, 02 июля 2025
Гендиректор и начальники: кого наказали после разоблачающего аудита электроэнергетики
В Казахстане проводится аудит Нацгвардии
16:22, 30 октября 2024
В Казахстане проводится аудит Нацгвардии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: