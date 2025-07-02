#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.29
613.28
6.62
Экономика и бизнес

Гендиректор и начальники: кого наказали после разоблачающего аудита электроэнергетики

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 11:31 Фото: senate.parlam.kz
В мае 2025 года в Высшей аудиторской палате (ВАП) рассказали о тревожных итогах госаудита в сфере электроэнергетики страны. Сегодня, 2 июля, в ведомстве озвучили, кого именно привлекли к ответственности в рамках реагирования на проверки, сообщает Zakon.kz.

После проверки ВАП поручила объектам аудита рассмотреть вопрос ответственности сотрудников, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства и внутренних нормативных документов. В итоге всего наказали 16 человек. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Это:

– Министерство энергетики РК: директор департамента;

– АО "Самрук-Энерго": генеральный директор ТОО "Ereymentau Wind Power";

– АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности": управляющий директор по финансам – член правления, директор департамента цифрового обеспечения;

– ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии": заместитель генерального директора, начальник отдела бухгалтерского и налогового учета финансового департамента, директор административного департамента, начальник отдела по работе с энергопроизводящими организациями департамента рынка электроэнергии, директор юридического департамента;

– АО "Алматинские электрические станции": начальник управления подрядных работ департамента эксплуатации и ремонтов, начальник диспетчерского управления, и.о. управляющего директора по развитию и строительству, начальник отдела тарифов управления экономики.

"Кроме того, были прекращены трудовые договоры с отдельными руководящими работниками ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии". Исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного госаудита остается на контроле", – сообщили в ведомстве.

Аудит прошел в первой половине текущего года. В результате были выявлены финансовые нарушения на 66 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств – 2,2 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов – 104,8 млрд тенге, а также 72 процедурных нарушения, 35 системных недостатков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Налоговики рассказали, какие виды проверок могут ожидать казахстанцев
Экономика и бизнес
10:40, Сегодня
Налоговики рассказали, какие виды проверок могут ожидать казахстанцев
Теплица, пекарня и инватакси заработали благодаря программе "Ауыл аманаты" в Абайском районе
Экономика и бизнес
10:26, Сегодня
Теплица, пекарня и инватакси заработали благодаря программе "Ауыл аманаты" в Абайском районе
3,8 млрд тенге направит правительство в Павлодар и Экибастуз
Экономика и бизнес
09:23, Сегодня
3,8 млрд тенге направит правительство в Павлодар и Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: