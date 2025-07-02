Гендиректор и начальники: кого наказали после разоблачающего аудита электроэнергетики

Фото: senate.parlam.kz

В мае 2025 года в Высшей аудиторской палате (ВАП) рассказали о тревожных итогах госаудита в сфере электроэнергетики страны. Сегодня, 2 июля, в ведомстве озвучили, кого именно привлекли к ответственности в рамках реагирования на проверки, сообщает Zakon.kz.

После проверки ВАП поручила объектам аудита рассмотреть вопрос ответственности сотрудников, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства и внутренних нормативных документов. В итоге всего наказали 16 человек. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Это: – Министерство энергетики РК: директор департамента; – АО "Самрук-Энерго": генеральный директор ТОО "Ereymentau Wind Power"; – АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности": управляющий директор по финансам – член правления, директор департамента цифрового обеспечения; – ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии": заместитель генерального директора, начальник отдела бухгалтерского и налогового учета финансового департамента, директор административного департамента, начальник отдела по работе с энергопроизводящими организациями департамента рынка электроэнергии, директор юридического департамента; – АО "Алматинские электрические станции": начальник управления подрядных работ департамента эксплуатации и ремонтов, начальник диспетчерского управления, и.о. управляющего директора по развитию и строительству, начальник отдела тарифов управления экономики. "Кроме того, были прекращены трудовые договоры с отдельными руководящими работниками ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии". Исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного госаудита остается на контроле", – сообщили в ведомстве. Аудит прошел в первой половине текущего года. В результате были выявлены финансовые нарушения на 66 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств – 2,2 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов – 104,8 млрд тенге, а также 72 процедурных нарушения, 35 системных недостатков.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: