События

Кого наказали после резонансной проверки ВАП, рассказал аким СКО

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 18:26 Фото: freepik
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года высказался о проверке Высшей аудиторской палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов напомнил, что осенью Высшей аудиторской палатой проведен тщательный анализ эффективности государственных средств, выделенных на государственные услуги по Северо-Казахстанской области за пять лет.

​"Все ведомства были охвачены, общий охват на 215 млрд тенге. Из этих 215 млрд тенге были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 28 млрд тенге. Из них 25 млрд тенге, или 90%, в ходе проведения проверки были восстановлены. ​​Все нарушения, которые были выявлены ВАП, носят процедурный характер, то есть разночтения в работе управления. Хищения финансовых средств не обнаружено, это самое главное. И нецелевого использования бюджетных средств тоже не обнаружено. Поэтому это тоже для нас самое главное. Хищения нет. Все эти средства восстановлены", – отметил аким.

По его словам, сегодня создана комиссия, есть четкие рекомендации и поручения Высшей аудиторской палаты.

"До последней копейки мы все это будем восстанавливать...  Эти оставшиеся 3 млрд, тоже мы будем следить, сегодня будут восстановлены. ​При этом сегодня мы наказали за эту работу: пять должностных лиц были привлечены к административной ответственности и 12 должностных лиц к дисциплинарной ответственности", – резюмировал глава региона.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал, что делается для развития региона.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
