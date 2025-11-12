#АЭС в Казахстане
Общество

Задержание матерей погибших солдат – что говорят в Минобороны

Министерство обороны РК, МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 13:58 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 12 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса высказался о задержании матерей солдат, умерших во время службы в армии в мирное время, передает корреспондент Zakon.kz.

10 ноября у столичного Дома министерств матери погибших в мирное время солдат устроили митинг. Позже стало известно, что они были задержаны на автобусной остановке.

"Здесь я не могу прокомментировать, не имею права. Потому что это решение другого госоргана, который отвечает за эти действия. Это был прием граждан, там ежедневно принимают людей. Различные вопросы, различные министерства", – сказал Ахмедиев.

Он напомнил, что у Минобороны есть график, согласно которому ведутся приемы граждан.

"Даже у меня есть открытый день, когда я принимаю граждан. Но я больше принимаю онлайн и там стараюсь отвечать на вопросы, чтобы не допускать сборов в центре приема граждан", – добавил он.

Ранее мы писали, что в Казахстане проверят законность призыва и причины гибели военнослужащих. 10 ноября Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее поручение генеральному прокурору.

Азамат Сыздыкбаев
