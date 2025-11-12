#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Общество

Потепление ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 14:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидается потепление. Об этом говорится в прогнозе на 13, 14 и 15 ноября 2025 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 13 ноября: переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Туман, гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем -2-4°C.
  • 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0-2°C.
  • 15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +2+4°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 13 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +9+11°C.
  • 14-15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +17+19°C.
  • 14-15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +17+19°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 14:24
Метель и снегопад надвигаются на РК: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют сильные морозы до -20 °C. Подробнее о прогнозе на 13, 14 и 15 ноября 2025 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Аттестация специалистов здравоохранения на компетентность: изменения в правила
14:39, Сегодня
Аттестация специалистов здравоохранения на компетентность: изменения в правила
Потепление ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте
16:19, 12 марта 2025
Потепление ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте
В Алматы и Шымкенте ожидается потепление до +10°С, в Астане – метель и 12-градусный мороз
16:56, 14 января 2025
В Алматы и Шымкенте ожидается потепление до +10°С, в Астане – метель и 12-градусный мороз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: