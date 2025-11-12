Потепление ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте

В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидается потепление. Об этом говорится в прогнозе на 13, 14 и 15 ноября 2025 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 13 ноября: переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Туман, гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем -2-4°C.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0-2°C.

15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +2+4°C. Прогноз погоды по Алматы 13 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +9+11°C.

14-15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C. Прогноз погоды по Шымкенту 13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +17+19°C.

14-15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +17+19°C. Материал по теме Метель и снегопад надвигаются на РК: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют сильные морозы до -20 °C. Подробнее о прогнозе на 13, 14 и 15 ноября 2025 года можете узнать по ссылке.

