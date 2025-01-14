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Общество

В Алматы и Шымкенте ожидается потепление до +10°С, в Астане – метель и 12-градусный мороз

Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 16:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 15 по 17 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что жителям двух крупнейших мегаполисов страны повезет с погодой чуть больше, чем астанчанам. По данным гидрометцентра, в Алматы и Шымкенте прогнозируется потепление до +10°С, а в Астане ожидаются метель и 12-градусный мороз.

Прогноз погоды по Астане

  • 15 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С.
  • 16 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С.
  • 17 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -5-7°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С.
  • 16-17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +4+6°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.
  • 16 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.
  • 17 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +5+7°С.

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Ранее синоптики заявили, что в Казахстане побит температурный рекорд 46-летней давности.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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