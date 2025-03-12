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Общество

Потепление ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 13 по 15 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что жителей столицы и двух крупнейших мегаполисов страны погода порадует потеплением.

Прогноз погоды по Астане

  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем около 0°C.
  • 14 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем около 0°C.
  • 15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем 0+2°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью слабый туман. Ветер северо-восточный 2 -7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +9+11°C.
  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +11+13°C.
  • 15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +13+15°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +17+19°C.
  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +17+19°C.
  • 15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +18+20°C.

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Фото Динара Халдарова
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