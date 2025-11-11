Метель и снегопад надвигаются на РК: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 17 областях Казахстана на 12 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.



На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.



На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.



Ночью и утром на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.



В Алматинской области ожидается ветер юго-западный, на севере, юге области временами порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, временами порывы 18 м/с.



Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман.



Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на северо-западе области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Семее днем ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью в Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.



Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на горных перевалах 15-20 м/с.



В области Жетысу ветер юго-западный, на востоке области порывы 17-22 м/с.



Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.



В Астане ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гололед.

