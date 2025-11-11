#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
525.28
607.85
6.47
События

Метель и снегопад надвигаются на РК: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 20:02 Фото: Zakon.kz
В Астане и 17 областях Казахстана на 12 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

В Алматинской области ожидается ветер юго-западный, на севере, юге области временами порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, временами порывы 18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Семее днем ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на горных перевалах 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер юго-западный, на востоке области порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В Астане ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гололед.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 12 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Метели и снегопад накроют РК: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
21:10, 21 февраля 2025
Метели и снегопад накроют РК: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Метель, гололед и туман: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение
21:36, 10 ноября 2024
Метель, гололед и туман: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Метель и снегопад: в Астане и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение
20:06, 19 февраля 2025
Метель и снегопад: в Астане и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: