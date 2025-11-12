#АЭС в Казахстане
Общество

Более 25 тыс. жителей Медеуского района Алматы получат доступ к центральной воде и канализации

Доступ к центральной воде и канализации, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:20 Фото: акимат города Алматы
В Медеуском районе Алматы решается вопрос обеспечения микрорайонов качественной питьевой водой и централизованной канализацией. Об этом сообщил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы.

Работы стартовали в 2023 году, когда в верхней части района уровень воды в скважинах снизился в 2,5 раза — со 150 до 60 кубометров. Тогда проложили 73 км инженерных сетей, благодаря чему более 35 тыс. жителей впервые получили доступ к централизованной воде и канализации.

Фото: акимат города Алматы

В 2025 году проект получил продолжение. Строительство сетей общей протяженностью 118 километров ведется в шести микрорайонах "Горный гигант", "Каменское плато", "Малая станица", "Атырау", "Алатау" и "Музтау". До конца года коммуникации появятся в микрорайонах "Алатау" и "Музтау", а оставшиеся четыре будут подключены в 2026 году. В итоге более 25 тыс. жителей получат стабильное водоснабжение и доступ к питьевой воде и канализации.

Фото: акимат города Алматы

Комплексные меры по развитию инженерной инфраструктуры направлены на улучшение качества жизни жителей во всех частях района, подчеркнул Еркебулан Оразалин.

Айсулу Омарова
