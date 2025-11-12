Как в Казахстане изменился процесс получения архивной справки

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 12 ноября 2025 года, подробно рассказали о том, как в Казахстане менялся процесс получения архивной справки, сообщает Zakon.kz.

К примеру, если раньше справку можно было получить только при обращении в архив, то сейчас услуга доступна не только в архиве, но и в отделении ЦОН, а также онлайн, через портал электронного правительства.

Кроме того, прежде для получения справки требовались копии документов, подтверждающие запрашиваемые сведения, заверенные печатями и подписями. В настоящее время требуются лишь заявление и удостоверение личности (для идентификации).

Еще один важный факт. Раньше для казахстанцев срок ожидания справки составлял до 30 дней. Сейчас можно получить справку за 11 рабочих дней, уведомление о готовности приходит онлайн.

Помимо этого, до трансформации ЦОНов выдавалась только бумажная версия справки. Сейчас же справка доступна как в бумажном, так и в электронном формате.

Архивная справка – это документ, с помощью которого можно подтвердить стаж работы, место службы, учебы или проживания. Чаще всего она нужна при оформлении пенсии или других социальных выплат.

