Оформление пенсии в Казахстане: обязательно ли предоставление архивной справки
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 23 октября 2025 года рассказали, обязательно ли предоставление архивной справки при оформлении пенсии, сообщает Zakon.kz.
С таким вопросом в госкорпорацию обратился казахстанец, который занимается сбором документов для оформления пенсии.
"Архивная справка может понадобиться в случае отсутствия или негодности трудовой книжки, а также при наличии исправлений, разночтений и других недостатков. Она будет служить документом, подтверждающим ваш трудовой стаж", – ответили в "Правительстве для граждан" в четверг.
Ранее в Минтруда назвали актуальный размер пенсий в Казахстане.
