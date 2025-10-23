#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Общество

Оформление пенсии в Казахстане: обязательно ли предоставление архивной справки

Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 11:34 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 23 октября 2025 года рассказали, обязательно ли предоставление архивной справки при оформлении пенсии, сообщает Zakon.kz.

С таким вопросом в госкорпорацию обратился казахстанец, который занимается сбором документов для оформления пенсии.

"Архивная справка может понадобиться в случае отсутствия или негодности трудовой книжки, а также при наличии исправлений, разночтений и других недостатков. Она будет служить документом, подтверждающим ваш трудовой стаж", – ответили в "Правительстве для граждан" в четверг.

Ранее в Минтруда назвали актуальный размер пенсий в Казахстане.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 11:34
Трудовая книжка в Казахстане: в Минтруда сделали важное напоминание

О том, когда в Казахстане женщины и мужчины будут уходить на пенсию в 63 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
17:30, 29 октября 2024
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Оформление пенсии по возрасту: куда и когда нужно сдать документы казахстанцам
17:48, 16 января 2025
Оформление пенсии по возрасту: куда и когда нужно сдать документы казахстанцам
Хорошую новость сообщили казахстанцам, получающим водительские права впервые
11:16, Сегодня
Хорошую новость сообщили казахстанцам, получающим водительские права впервые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: