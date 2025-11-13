Как в Казахстане восстановить свидетельство о рождении за три дня

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 13 ноября 2025 года, рассказали о том, как действовать в случае потери свидетельства о рождении, сообщает Zakon.kz.

Одна из жительниц Казахстана обратилась к специалистам с вопросом. Он звучал следующим образом: "Я потеряла свидетельство о рождении ребенка. Куда можно обратиться и как получить новое?" Как оказалось, в случае утери свидетельства о рождении можно получить дубликат документа. "Для этого необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН) или подать заявку онлайн через портал электронного правительства. При себе нужно иметь удостоверение личности". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Также отмечено, что повторное свидетельство выдается в течение трех рабочих дней. Материал по теме Как в Казахстане изменился процесс получения архивной справки Кроме того, 11 ноября казахстанцам подробно рассказывали о том, как получить пособие по безработице и какие документы необходимо предоставить.

