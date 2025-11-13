#АЭС в Казахстане
Общество

Как в Казахстане восстановить свидетельство о рождении за три дня

Свидетельство о рождении, документы , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 13 ноября 2025 года, рассказали о том, как действовать в случае потери свидетельства о рождении, сообщает Zakon.kz.

Одна из жительниц Казахстана обратилась к специалистам с вопросом. Он звучал следующим образом:

"Я потеряла свидетельство о рождении ребенка. Куда можно обратиться и как получить новое?"

Как оказалось, в случае утери свидетельства о рождении можно получить дубликат документа.

"Для этого необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН) или подать заявку онлайн через портал электронного правительства. При себе нужно иметь удостоверение личности".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Также отмечено, что повторное свидетельство выдается в течение трех рабочих дней.

Как в Казахстане изменился процесс получения архивной справки

Кроме того, 11 ноября казахстанцам подробно рассказывали о том, как получить пособие по безработице и какие документы необходимо предоставить.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
