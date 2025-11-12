#АЭС в Казахстане
Общество

Культурный гид от Яндекс Поиска: алматинцы смогут узнать больше о людях, чьими именами названы улицы города

Поиск, улицы, культура, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 17:04 Фото: Yandex Qazaqstan
Яндекс Поиск представил проект "Из кого складывается Казахстан", который поможет с новой стороны посмотреть на улицы Алматы. Инициатива расскажет про деятелей культуры, которые внесли большой вклад в историю страны и в честь которых названы улицы.

В материалах о судьбе героев проекта прозвучат их голоса, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Аудио и биографические справки доступны в тематическом блоке Поиска, умной камере и на сайте проекта yandex.kz/esimder. Погрузиться в историю помогут Яндекс Карты и Яндекс Музыка.

Улицы Алматы хранят множество историй, в том числе про людей, в честь которых они были названы. Чтобы напомнить пользователям о страницах из жизни выдающихся деятелей культуры, команда Поиска исследовала архивные материалы, которые предоставили родственники музыкантов и писателей, и подготовила биографии с их голосами.

Так, Шамши Калдаяков напомнит, кто из знаменитых певцов исполнял его песни. Мухтар Ауэзов поделится, как он полюбил литературу и сколько произведений создал. Куляш Байсеитова и братья-близнецы Ришат и Муслим Абдуллины расскажут про свои самые известные выступления и партии, а Мукагали Макатаев – о своих стихотворениях и переводах.

Подкасты от первого лица доступны в Яндекс Поиске – после ввода названия улицы откроется страница поисковой выдачи с информацией о соответствующем деятеле культуры. Познакомиться с фактами о героях можно и на сайте проекта "Из кого складывается Казахстан".

Узнать новое об этих и других улицах Алматы можно и с помощью умной камеры в приложении Яндекс с Алисой. Достаточно сфотографировать адресную табличку, и приложение покажет биографическую справку.

Для любителей пеших прогулок в Яндекс Картах доступна подборка улиц из проекта, которая может стать новым маршрутом для знакомства с городом. А в Яндекс Музыке появится плейлист с подкастами от героев, которые можно включить во время пути.

Это не первая инициатива Яндекс Поиска, которая знакомит пользователей с культурой Казахстана и ее деятелями. В прошлом году сервис запустил проект "Из чего складывается Казахстан": в центре Алматы появилась стена с муралами, мозаиками, витражами и рельефами современных казахстанских художников и скульпторов, которые в своих работах вдохновлялись поисковыми запросами.

Айсулу Омарова
