Общество

"Проще купить": выяснилось, сколько заплатят казахстанцы за елку из леса

Лес, новогодняя игрушка, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 06:20 Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области идет работа по защите хвойных массивов в предновогодний период. В таежных районах региона стоят блокпосты, а лесничие ежедневно патрулируют свои территории, сообщает Zakon.kz.

По данным SOZmedia, лесничества ВКО охватывают лесной фонд площадью более 3,5 миллиона гектаров. Это делает его ключевым природным богатством региона. Для эффективной охраны задействованы как наземные, так и воздушные средства наблюдения. Патрулирование идет круглосуточно, особенно в зонах, где риск незаконной вырубки традиционно повышен в зимний период.

Значительная часть таежных территорий труднодоступна для обычного транспорта, поэтому лесничие активно используют снегоходы. Это позволяет оперативно реагировать на сигналы и быстро добираться до удаленных участков.

Дополнительный уровень контроля обеспечивают беспилотные летательные аппараты. С их помощью инспекторы отслеживают ситуацию с воздуха, фиксируют подозрительные перемещения техники и выявляют следы возможных правонарушений.

На выездных и лесовозных маршрутах работают блокпосты, где инспекторы проверяют документы, сопроводительные накладные и грузовые отсеки автомобилей. Такой подход позволяет своевременно пресекать попытки вывоза незаконно заготовленной древесины.

УПРиРП ВКО сообщает, что меры по охране лесных массивов будут продолжены. В учреждении напомнили, за незаконную вырубку хвойного дерева взимается компенсация в размере 58 980 тенге (15 МРП) за одно дерево.

Ранее Мелания Трамп показала праздничное украшение Белого дома.

Аксинья Титова
