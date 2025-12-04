#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы инватакси обязали работать круглосуточно

Инватакси, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 21:01 Фото: gov.kz
Прокуратурой Наурызбайского района восстановлены права людей с ограниченными возможностями на круглосуточное пользование услугами "Инватакси", сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры Алматы, в городе пользователями услуг "Инватакси" являются 3 100 человек с ограниченными возможностями, из них активных – 2 215 пользователей. Изменения коснулись последней группы потребителей.

"Анализ прокуратуры показал доступность перевозок только в дневное время, в ночное время пользователи были лишены доступа к этой услуге. Ограничение по времени создавало существенные трудности для граждан в вечерние и ночные часы – например, для поездок в медицинские учреждения, в экстренных ситуациях или участия в общественной жизни", – отмечается в информации.

По акту надзора прокуратуры уполномоченным органом подписаны дополнительные соглашения к договорам. Услуги "Инватакси" для 2 215 граждан с ограниченными возможностями стали доступны и в ночное время.

"Принятыми мерами обеспечен равный доступ к данной услуге, восстановлена социальная справедливость", – заключили в прокуратуре города.


Летом текущего года стало известно, что в услуги инватакси внесены изменения.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
