132 школы перевели на дистанционный формат в Казахстане из-за всплеска ОРВИ и гриппа

Главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова 19 ноября 2025 года на брифинге в СЦК озвучила статистические данные по переводу школ на дистанционный формат, передает корреспондент Zakon.kz.

Наибольшее количество классов, переведенных на дистанционный формат, насчитывается в Жамбылской области.

"По республике на дистанционный формат переведено 1469 классов в 132 школах. Город Астана – 182 класса в 24 школах, ВКО – 204 класса в 57 школах, область Абай – 276 классов в 21 школе, Жамбылская область – 598 классов в 14 школах", – сказала Бейсенова.

Также в формат онлайн-обучения переведены 168 классов в 12 школах Костанайской области, 21 класс в трех школах Акмолинской области и 20 классов в одной школе Карагандинской области.

Ранее мы писали, что более 580 казахстанцев заболели "гонконгским гриппом".