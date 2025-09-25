#АЭС в Казахстане
Общество

Сезон гриппа и ОРВИ: когда школы могут перевести на онлайн-обучение

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:22 Фото: pixabay
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК 25 сентября 2025 года рассказала, какие штаммы вируса гриппа будут циркулировать в текущем эпидемиологическом сезоне, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в школах и детских садах дети начали массово болеть гриппом и ОРВИ. Они поинтересовались, в каком случае классы могут уходить на дистанционное обучение.

Сархат Бейсенова подтвердила, что в Казахстане наступил ежегодный эпидемиологический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Если уровень заболеваемости в классе будет превышать 30 процентов и более, то школа будет переводиться на онлайн-обучение", – пояснила она.

Отмечается, что ежегодно в Казахстане регистрируется 3-4 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа.

"В сентябре текущего года в республике зарегистрировано 293 344 случая ОРВИ. Случаи гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне не зарегистрированы", – заявила спикер.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, глава Комитета санэпиднадзора сообщила, что в предстоящем эпидемиологическом сезоне будут актуальны три штамма вируса гриппа: A (H1N1), A (H3N2) и B. Эти штаммы включены в состав вакцины текущего сезона.

Как обезопасить себя от вируса простуды, гриппа и ОРВИ, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
