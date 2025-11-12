Уголовное дело и аресты на земли: очаг социальной напряженности ликвидирован в Алматы

В рамках проекта "Ликвидация очагов социальной напряженности" прокуратурой Алматы принят комплекс мер по жалобам жителей мкр. Аксай-1А на действия ПКСК "Школьник". Об этом 12 ноября 2025 года рассказали в надзорном органе, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что в 2014 году председатель ПКСК незаконно разделил земельный участок придомовой территории площадью 1,7 га и продал часть аффилированным лицам.

"Стоимость незаконно реализованных участков превышает 300 млн тенге. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты, начат аудит деятельности ПКСК. Наряду с этим выявлены другие нарушения: незаконные подвальные хостелы, антисанитария, самовольные подключения к коммунальным сетям". Прокуратура Алматы

Также сообщается, что совместно с госорганами:

прекращена деятельность 10 хостелов;

внесено 14 предписаний с приостановлением незаконного подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения;

приборы учета приведены в соответствие.

"Принятые меры также позволили сократить преступность на 50%, снизить количество административных правонарушений против общественного порядка на 70%. Таким образом, права 15 тыс. жителей микрорайона защищены". Прокуратура Алматы

Отмечается, что жители выразили благодарность за восстановление справедливости.

"Проект будет продолжен по всему городу". Прокуратура Алматы

