Общество

Уголовное дело и аресты на земли: очаг социальной напряженности ликвидирован в Алматы

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 17:24 Фото: pexels
В рамках проекта "Ликвидация очагов социальной напряженности" прокуратурой Алматы принят комплекс мер по жалобам жителей мкр. Аксай-1А на действия ПКСК "Школьник". Об этом 12 ноября 2025 года рассказали в надзорном органе, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что в 2014 году председатель ПКСК незаконно разделил земельный участок придомовой территории площадью 1,7 га и продал часть аффилированным лицам.

"Стоимость незаконно реализованных участков превышает 300 млн тенге. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты, начат аудит деятельности ПКСК. Наряду с этим выявлены другие нарушения: незаконные подвальные хостелы, антисанитария, самовольные подключения к коммунальным сетям".Прокуратура Алматы

Также сообщается, что совместно с госорганами:

  • прекращена деятельность 10 хостелов;
  • внесено 14 предписаний с приостановлением незаконного подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения;
  • приборы учета приведены в соответствие.
"Принятые меры также позволили сократить преступность на 50%, снизить количество административных правонарушений против общественного порядка на 70%. Таким образом, права 15 тыс. жителей микрорайона защищены".Прокуратура Алматы

Отмечается, что жители выразили благодарность за восстановление справедливости.

"Проект будет продолжен по всему городу".Прокуратура Алматы

6 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане приняты новые правила выявления земельных участков, используемых не по назначению. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
