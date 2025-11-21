#АЭС в Казахстане
Общество

Зиму Алматы и Шымкент встретят при +15°С

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 10:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили необычный прогноз погоды. Жителям Астаны, Алматы и Шымкента рассказали, какая погода ожидает их с 21 до 30 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 21 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.
  • 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.
  • 23 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дождь. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.
  • 24 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.
  • 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.
  • 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +2+4°С.
  • 27 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.
  • 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0-2°С.
  • 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.
  • 30 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С.

Алматы

  • 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.
  • 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.
  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°C.
  • 24 ноября: переменная облачность, днем временами дождь. Днем порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +12+14°C.
  • 25-26 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +14+16°C.
  • 27 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +10+12°С.
  • 28-30 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.

Шымкент

  • 21 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +14+16°С.
  • 22-23 ноября: переменная облачность. Ветер 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +16+18°С.
  • 24-26 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.
  • 27 ноября: переменная облачность. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.
  • 28-30 ноября: переменная облачность. Ветер юго-западный с переходом на восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте до конца месяца осадков не ожидается.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 10:48
Декабрь 2025 года будет теплее нормы на большей части Казахстана

Метеорологи также уже рассказывали, что сегодня, 21 ноября 2025 года, по всей стране будет туманно.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
