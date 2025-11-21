Зиму Алматы и Шымкент встретят при +15°С

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили необычный прогноз погоды. Жителям Астаны, Алматы и Шымкента рассказали, какая погода ожидает их с 21 до 30 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 21 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.

22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

23 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дождь. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.

24 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.

25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.

26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +2+4°С.

27 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.

28 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0-2°С.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

30 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С. Алматы 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

22 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.

23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°C.

24 ноября: переменная облачность, днем временами дождь. Днем порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +12+14°C.

25-26 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +14+16°C.

27 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +10+12°С.

28-30 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С. Шымкент 21 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +14+16°С.

22-23 ноября: переменная облачность. Ветер 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +16+18°С.

24-26 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.

27 ноября: переменная облачность. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

28-30 ноября: переменная облачность. Ветер юго-западный с переходом на восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С. В Шымкенте до конца месяца осадков не ожидается. Материал по теме Декабрь 2025 года будет теплее нормы на большей части Казахстана Метеорологи также уже рассказывали, что сегодня, 21 ноября 2025 года, по всей стране будет туманно.

