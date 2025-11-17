#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Общество

Нарушение функций печени и кровотечения: врачи о рисках передозировки жаропонижающими

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 17:46 Фото: Zakon.kz
Заместитель директора по медицинской части многопрофильной городской детской больницы №3 Астаны Роза Утегенова на брифинге 17 ноября 2025 года рассказала, чем опасны жаропонижающие, передает корреспондент Zakon.kz.

Роза Утегенова отметила, что вирус гриппа A(H3N2) характеризуется стойкой лихорадкой.

"Высокая температура, и она стойко держится два-три дня на уровне 39-40°C, плохо поддается жаропонижающим препаратам", – отметила она.

Врач также рассказала, почему опасно давать большое количество жаропонижающих.

"Когда высокая температура, жаропонижающие препараты надо давать с осторожностью. Есть такой синдром Рея при приеме парацетамола. Сейчас даже поступают такие дети с передозировкой этого лекарства – это приводит к поражению печени. Дети поступают с высокими показателями нарушения функций печени, кровотечением – носовое, желудочковое и нарушение свертываемости крови", – перечислила врач.

Ранее руководитель столичного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева заявила, что в городе, помимо гонконгского гриппа и ОРВИ, циркулирует также Covid-19.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Очереди в инфекционных стационарах объяснили в Минздраве
17:31, 12 ноября 2025
Очереди в инфекционных стационарах объяснили в Минздраве
Как меняется климат в Казахстане: комментарий "Казгидромета"
11:03, Сегодня
Как меняется климат в Казахстане: комментарий "Казгидромета"
Врачи Астаны бесплатно осмотрят детей 26 мая
19:33, 23 мая 2025
Врачи Астаны бесплатно осмотрят детей 26 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: