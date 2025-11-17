Нарушение функций печени и кровотечения: врачи о рисках передозировки жаропонижающими

Заместитель директора по медицинской части многопрофильной городской детской больницы №3 Астаны Роза Утегенова на брифинге 17 ноября 2025 года рассказала, чем опасны жаропонижающие, передает корреспондент Zakon.kz.

Роза Утегенова отметила, что вирус гриппа A(H3N2) характеризуется стойкой лихорадкой. "Высокая температура, и она стойко держится два-три дня на уровне 39-40°C, плохо поддается жаропонижающим препаратам", – отметила она. Врач также рассказала, почему опасно давать большое количество жаропонижающих. "Когда высокая температура, жаропонижающие препараты надо давать с осторожностью. Есть такой синдром Рея при приеме парацетамола. Сейчас даже поступают такие дети с передозировкой этого лекарства – это приводит к поражению печени. Дети поступают с высокими показателями нарушения функций печени, кровотечением – носовое, желудочковое и нарушение свертываемости крови", – перечислила врач. Ранее руководитель столичного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева заявила, что в городе, помимо гонконгского гриппа и ОРВИ, циркулирует также Covid-19.

