Перемена с последствиями: школьники массово отравились фастфудом в Жамбылской области

В Жамбылской области санврачи изучают состав бургеров, которыми отравились сразу 12 учеников. ЧП произошло в Байзакском районе. Во время уроков пятиклашки вдруг массово стали жаловаться на боли в животе и тошноту, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, плохо себя почувствовали сразу 12 учеников школы села Мырзатай. Оказалось, дети на большой перемене сбегали в ближайший к школе магазин и купили там сэндвичи и бургеры. В итоге всех госпитализировали с признаками отравления.

Отмечается, что торговую точку тут же закрыли. Правда, спустя сутки она вновь открылась. Однако в школе теперь уверяют, что следят, куда ходят и что едят дети.

Тем временем специалисты выясняют, какой ингредиент в фастфуде был несвежим.

"Так как не было показаний для круглосуточной госпитализации, дети выписаны домой под медицинское наблюдение. В данное время состояние детей стабильное, удовлетворительное. Новых поступлений у нас не зарегистрировано. Сейчас все лабораторные исследования отобраны, в лабораторию сданы, результаты еще в работе". Замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Салтанат Алибаева

Ранее сообщалось, что восемь актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом.