Юрты по завышенным ценам планировали купить в Актау
Фото: pixabay
Девять млрд тенге удалось сэкономить в бюджете Мангистауской области благодаря мониторингу прокуратуры, сообщает Zakon.kz.
Нарушения в сфере госзакупок выявлены во всех районах и городах региона, передает "Хабар". В их числе:
- завышенные цены;
- избыточные и ненужные закупки;
- отсутствие обоснований.
В некоторых случаях планировали приобрести подземные мусорные контейнеры, строительные материалы по высокой стоимости. Больше 150 должностных лиц уже привлечены к ответственности. В прокуратуре отметили, надзор за бюджетными расходами в регионе продолжается.
"Одним из примеров – в Актау планировалась закупка 12 юрт. Каждая юрта стоила шесть млн семьсот тыс. тенге. Но на рынке такие юрты стоили в три-четыре раза дешевле. По акту надзора прокуратуры закупку отменили, что позволило сэкономить 81 млн тенге", – поделился подробностями прокурор управления прокуратуры Мангистауской области Олжас Айтуар.
Также в Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры, подозреваемый в совершении мошеннических действий.
