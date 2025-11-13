Юрты по завышенным ценам планировали купить в Актау

Девять млрд тенге удалось сэкономить в бюджете Мангистауской области благодаря мониторингу прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Нарушения в сфере госзакупок выявлены во всех районах и городах региона, передает "Хабар". В их числе:

завышенные цены;

избыточные и ненужные закупки;

отсутствие обоснований.

В некоторых случаях планировали приобрести подземные мусорные контейнеры, строительные материалы по высокой стоимости. Больше 150 должностных лиц уже привлечены к ответственности. В прокуратуре отметили, надзор за бюджетными расходами в регионе продолжается.

"Одним из примеров – в Актау планировалась закупка 12 юрт. Каждая юрта стоила шесть млн семьсот тыс. тенге. Но на рынке такие юрты стоили в три-четыре раза дешевле. По акту надзора прокуратуры закупку отменили, что позволило сэкономить 81 млн тенге", – поделился подробностями прокурор управления прокуратуры Мангистауской области Олжас Айтуар.

