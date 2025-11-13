#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.65
607.02
6.48
Общество

Юрты по завышенным ценам планировали купить в Актау

Госзакупки в Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 06:40 Фото: pixabay
Девять млрд тенге удалось сэкономить в бюджете Мангистауской области благодаря мониторингу прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Нарушения в сфере госзакупок выявлены во всех районах и городах региона, передает "Хабар". В их числе:

  • завышенные цены;
  • избыточные и ненужные закупки;
  • отсутствие обоснований.

В некоторых случаях планировали приобрести подземные мусорные контейнеры, строительные материалы по высокой стоимости. Больше 150 должностных лиц уже привлечены к ответственности. В прокуратуре отметили, надзор за бюджетными расходами в регионе продолжается.

"Одним из примеров – в Актау планировалась закупка 12 юрт. Каждая юрта стоила шесть млн семьсот тыс. тенге. Но на рынке такие юрты стоили в три-четыре раза дешевле. По акту надзора прокуратуры закупку отменили, что позволило сэкономить 81 млн тенге", – поделился подробностями прокурор управления прокуратуры Мангистауской области Олжас Айтуар.

Также в Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры, подозреваемый в совершении мошеннических действий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Цены на электроэнергию завышали в Мангистауской области
07:40, 11 февраля 2025
Цены на электроэнергию завышали в Мангистауской области
Жители Мангистауской области намеренно не платят налог на транспорт
04:29, 23 марта 2025
Жители Мангистауской области намеренно не платят налог на транспорт
Юрту почти втрое дороже рыночной цены хотели купить в акимате Жетысуской области
19:20, 12 июня 2023
Юрту почти втрое дороже рыночной цены хотели купить в акимате Жетысуской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: