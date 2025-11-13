#АЭС в Казахстане
Общество

Что обязательно нужно сделать после перепланировки квартиры или дома

строитель в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 11:51 Фото: pexels
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 13 ноября 2025 года рассказали о том, что важно сделать при перепланировке квартиры или дома, сообщает Zakon.kz.

В НАО обратились с вопросом о кадастровом паспорте: обязательно ли нужно получать новый, если в доме была перепланировка.

"Да, получение нового кадастрового паспорта является обязательным. Кадастровый паспорт должен отражать фактическое состояние недвижимости. После перепланировки изменяются характеристики объекта, поэтому необходимо оформить новый документ, чтобы сведения в кадастре были актуальными.", – ответили в "Правительстве для граждан".

Ранее в НАО рассказали, можно ли переоформить квартиру без мужа или жены.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
